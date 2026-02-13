Ankara'da sokaktaki insanları oyuncak tabancayla korkutan 4 şüpheli gözaltına alındı
Ankara'nın Çankaya ilçesinde sokakta oyuncak tabancalarla insanları korkutan 4 motosikletli şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Olayın görüntüleri sosyal medyada yayıldı ve şüpheliler halk arasında panik yaratmaktan adli işlem yapılacak.
Olay, dün akşam saatlerinde, Çankaya ilçesindeki Bahçelievler semtinde meydana geldi. 2 motosikletteki 4 kişi, ellerindeki oyuncak tabancalarla sokakta gezip insanlara bağırdı. O anlara ait görüntülerin sanal medyada paylaşılması üzerine polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri G.G., B.İ., B.A. ve E.Y. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında, 'Halk arasında korku ve panik yaratmak' suçundan adli işlem başlatıldığı ve işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.
