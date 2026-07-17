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Ankara'da Otomobil Direğe Çarptı: 3 Yaralı

Ankara'da Otomobil Direğe Çarptı: 3 Yaralı
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Ankara-Samsun kara yolu Ortaköy mevkisinde otomobilin direğe çarptığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ANKARA'da otomobilin direğe çarptığı kazada, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Ankara-Samsun kara yolu Ortaköy mevkisinde meydana geldi. Elmadağ yönüne giderken sürücünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, direğe çarptı. Kazada, 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Yaralı çocuğun durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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