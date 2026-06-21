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Madenci Anıtı'na Yürümek İsteyen Açlık Grevindeki Öğretmenlere Polis Müdahalesi

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Ankara'da 7 gündür açlık grevinde olan özel okul öğretmenlerinin Madenci Anıtı'na yürüme girişimine polis biber gazıyla müdahale etti. Öğretmenler talepleri karşılanana kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.

(ANKARA) - Ankara'da 7 gündür açlık grevinde olan ve Madenci Anıtı'na yürümek isteyen özel okul öğretmenlerine polis izin vermedi. Polisin biber gazı ile müdahale ettiği öğretmenler Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası önündeki bekleyişini sürdürüyor.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ve mülakat mağduru öğretmenler, taleplerinin karşılanması ve verilen sözlerin tutulması için 15 Haziran'da süresiz açlık grevine başlamıştı.

7 gündür açlık grevinde olan öğretmenlerin Madenci Anıtı'na yürümesine polis izin vermedi. Öğretmen annelerinin ve bazı yurttaşların da destek verdiği eyleme polis biber gazıyla müdahale etti.

Bazı öğretmenler ve sendika avukatı gazdan etkilenirken müdahalenin ardından sendika binası önünde bekleyişini sürdüren öğretmenler talepleri karşılanana kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtiyor.

Kaynak: ANKA
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