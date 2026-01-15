Başkentte Miraç Kandili dualarla idrak edildi
Beştepe Millet Camisi'nde düzenlenen Miraç Gecesi Özel Programı'nda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, ilahilerle dualar edildi. Vatandaşlara ikramlar yapıldı.
Ankara'da Miraç Kandili dolayısıyla Beştepe Millet Camisi'nde program düzenlendi.
Yatsı namazının ardından düzenlenen Miraç Gecesi Özel Programı'nda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.
Diyanet İşleri Başkanlığı İlahi Korosu'nun da ilahiler okuduğu programda, salavat getirildi ve dualar edildi.
Kurulan stantlarda vatandaşlara ikramda bulunuldu.
Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel