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Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında Albay Sayit Gökgöz şehit oldu

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Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında Albay Sayit Gökgöz'ün şehit olduğunu, 2 personelin yaralandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında Albay Sayit Gökgöz'ün şehit olduğunu, 2 personelin yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında silah arkadaşımız Albay Sayit Gökgöz, 24 Ekim 2026 tarihinde şehit olmuş, 2 personelimiz de yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavisi hastanede devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan personelimize acil şifalar dileriz."

Kaynak: AA
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