Haberler

Ankara'da kredi çekildi yalanıyla 750 bin liralık ziynet alan şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+5 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, mağdura adına kredi çekildiğini söyleyip 750 bin liralık ziynet eşyasını teslim aldı. Şikayet üzerine gözaltına alınan zanlı tutuklandı; kasayı parçalayıp ziynetleri kuyumcularda bozdurduğu belirlendi.

Ankara'da "adınıza kredi çekildi" iddiasıyla dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, telefonla A.Y'yi arayarak, adına kredi çekildiğini ve altına çevrildiğini söyledi.

Şüpheliler, yürütülen sözde operasyon kapsamında karşılaştırma bahanesiyle mağdurun evindeki ziynet eşyalarının kendilerine teslim edilmesini istedi.

Şüphelilere inanan mağdur, evine gelen zanlı B.G.T'ye bir kasa içerisinde 750 bin liralık ziynet eşyası teslim etti.

Mağdur A.Y, bir süre sonra şüphelenerek durumu polis ekiplerine bildirdi.

Şikayet üzerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlı B.G.T'nin ikametini tespit etti.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Polisin yürüttüğü çalışmalarda zanlı B.G.T.'nin kasayı parçalayarak ziynet eşyalarını farklı kuyumcularda bozdurup parayı banka hesabına aktardığı belirlendi.

Şüphelinin kendisini yönlendiren diğer zanlılara ise para göndermediği saptandı.

Öte yandan B.G.T'nin mağdurun yaşadığı apartmana geldiği anlar ile sonrasında izlediği güzergah güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, elindeki kasayla apartmandan çıkan şüphelinin taksi ve tren kullanarak olay yerinden uzaklaştığı anlar yer alıyor.

Kaynak: AA
Bilecik Bozüyük'te kamyona arkadan çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Otomobil kamyona arkadan çarptı! Ön koltuktaki yolcu kurtarılamadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Netanyahu'ya BM'de büyük protesto! Salonda kalan 7 ülke dikkat çekti

Kürsüye çıkınca salon boşaldı, yerinden kalkmayan 7 ülke dikkat çekti
Para yurt dışından gelmiş gibi gösterildi! 33 tutuklama, 32 şirkete kayyum

Para yurt dışından gelmiş gibi göstererek satmışlar
Katılımevim ve Birevim'in Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devri için gerekli başvurular yapıldı

Akıbetleri merak edilen Katılımevim ve Birevim'le ilgili yeni gelişme
Sağlık çalışanlarının 10 yıllık birikimi buhar oldu! Her birinin zararı 15 milyon lira

Sağlık çalışanlarının tüm birikimi buhar oldu!
Kendini polis ve savcı diye tanıttı, milyonları poşetle götürdü! 19 yaşındaki dolandırıcı yakalandı

Evden para dolu poşetle çıktı! 19 yaşındaki 'savcı' kamerada
Resmi Gazete'de yayımlandı! Uzaktan çalışma yönetmeliği yürürlüğe girdi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yeni dönem bugün resmen başladı
Tekirdağ Malkara'da üzerine yaklaşık 500 kilo saman balyası düşen adam öldü

500 kiloluk saman balyaları üzerine devrildi! Talihsiz çiftçi öldü