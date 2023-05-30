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Ankara'da Kontağı Çevirir Çevirmez Araç Alev Topuna Döndü

Ankara'da Kontağı Çevirir Çevirmez Araç Alev Topuna Döndü

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde sürücüsünün kontağını çevirdiği otomobil alev topuna dündü. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, otomobil ise kullanılmaz hale geldi.

Kontağı çevirir çevirmez aracı alev topuna döndü

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde sürücüsünün kontağını çevirdiği otomobil alev topuna dündü. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, otomobil ise kullanılmaz hale geldi.

olay, 14.30 sıralarında Ankara merkez Çankaya ilçesi, Kırkkonaklar mahallesi 323 sokak üzerinde meydana geldi. Mehmet Emre Aslan 06 DF 1952 plakalı otomobiline binerek kontağını çevirdi. Aslanın, kontağı çevirmesiyle otomobil motor kısmından alev aldı. Otomobilini terk eden sürücü çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yanan araç söndürülerek kontrol altına alındı. Korku dolu o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. otomobil kullanılmaz hale gelirken, sürücünün sağlık durumu ise olay yerine gelen ambulans ekiplerince kontrol edilerek iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gazi Taş - Güncel

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