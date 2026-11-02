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Ankara'da jandarma operasyonlarında aranan 124 hükümlü yakalanıp cezaevine gönderildi

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Ankara'da Jandarma Suç Araştırma Timleri koordinesinde düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 124 hükümlü yakalandı. İşlemlerinin ardından cezaevine gönderilen hükümlülerden 1'inin 20 yıl ve üzeri, 6'sının 10-20 yıl arasında hapis cezası bulunuyor.

Ankara'da jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 124 hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlıklarınca, "asayiş ve diğer suçlardan aranan" kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 1 kişi, 10-20 yıl arasında hapis cezası bulunan 6 kişi, 5-10 yıl arasında hapis cezası bulunan 18 kişi, 2-5 yıl arasında hapis cezası bulunan 50 kişi, 2 yılın altında hapis cezası bulunan 49 kişi yakalandı.

Yakalanan 124 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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