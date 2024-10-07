Ankara'da Güvenlik Konulu Toplantı Gerçekleştirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Yenimahalle ilçesindeki muhtar, okul müdürü ve site yöneticilerini asayiş ve narkotik suçlarıyla ilgili bilgilendirdi.

Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı İtibar Ceyda Cengiz, Sinan Bengier Tiyatro Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, suçla mücadele ve güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesinde toplumun katılım ve desteğini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

İlçedeki sorunları tespit edip çözüm üretmek için bu toplantıyı düzenlediklerini belirten Cengiz, şunları kaydetti:

"Özellikle son dönemde ilçemizde güvenlikle ilgili konuların daha fazla gündeme geldiğini biliyoruz. Sizlerin bu konudaki gözlemleri ve önerileri, alınacak tedbirlerin daha doğru yönlendirilmesi açısından önem arz etmektedir. Gerek ilçe sakinlerinin gerekse sivil toplum kuruluşlarımızın bu konuda yapacakları geri bildirimler daha güvenli Yenimahalle için yol haritamızı belirleyecektir."

"Hakim, savcı, polis, jandarma telefonda operasyon yapmaz"

Polis memuru Şengül Toksoy ise basit tedbirlerle hırsızlık olaylarına karşı önlem alınabileceğini söyledi.

Apartman girişine ve çevresine, otomatik sensör ile güvenlik kamerası takılmasının hırsızları caydırabileceğini anlatan Toksoy, mektup, zarf ve faturaların posta kutusunda biriktirilmemesi gerektiğini belirtti.

Apartman giriş kapısının yabancı kişilere açılmamasının önemini vurgulayan Toksoy, "Altın, para gibi değerli eşyalarımızı evimizde bulundurmayalım. Evlerimizde kısa süreli ayrılacağımız zaman lambalardan birini açık bırakabiliriz. Hırsızlar her zaman en kısa ve en kolay girebilecekleri evleri tercih ederler. Göbeği dışarıda ve vidaları gözüken anahtar sistemini açmak hırsızların yaklaşık 5 saniyesini almaktadır. Bunun yerine göbeği içeride ve vidaları gözükmeyen anahtar sistemini kullanmanızı tavsiye ediyoruz." dedi.

Toksoy, "Hakim, savcı, polis, jandarma telefonda bizleri arayıp kişisel bilgilerimizi sormaz, maddi konularımıza hiç girmez, telefonda operasyon yapmaz. Tanımadığımız kişilerden gelen telefonlarda kişisel bilgilerimizi ve maddi konularımızı soruyorlarsa bunlar kesinlikle dolandırıcıdırlar ve en kısa sürede telefonunuzu kapatmanızı tavsiye ediyoruz. Yine tanımadığımız kişilerden gelen mesajlara itibar etmeyiniz. Tanımadığımız kişilerden gelen linklere tıklamayalım." uyarılarında bulundu.

Toplantıda, vatandaşların sorunları dinlendi, talepleri alındı.