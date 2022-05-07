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Ankara'da Ekmek 3 Lira Oldu

ANKA - Sinan Tartanoğlu - Güncel
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Ankara'da Ekmek 3 Lira Oldu

Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, “Dün, ekmeğe 25 kuruş zam geldiğini ve 3 lira olduğunu” açıkladı.

DİLAN KUTLU

Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, "Dün, ekmeğe 25 kuruş zam geldiğini ve 3 lira olduğunu" açıkladı.

Ankara'da ekmeğin fiyatına zam geldi. Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, ANKA Haber Ajansı'nın sorusu üzerine, "Dün, ekmeğe 25 kuruş zam geldiğini ve 3 lira olduğunu" söyledi.

ANKA / Sinan Tartanoğlu - Güncel

Simurg, Güncel, Haberler

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