Son dakika: Ankara'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Ankara'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Fatih Poyraz - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika: Ankara'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika haberler: ANKARA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda, çok sayıda örgütsel doküman da ele geçirildi.

Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Güncel

Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title