Son dakika: Ankara'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı Son dakika haberler: ANKARA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. ANKARA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda, çok sayıda örgütsel doküman da ele geçirildi. Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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