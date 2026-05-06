Ankara'da suç örgütü operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Ankara'da gerçekleştirilen operasyonda 'Çirkinler' suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheli tutuklandı. Suç örgütünün esnafı tehdit ederek haraç almak için eylemler gerçekleştirdiği öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Çirkinler" olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Suç örgütü üyelerinin, esnafı ve iş adamlarını tehdit ederek haraç almaya çalıştıkları, haraç vermeyen esnafın iş yerlerini kurşunladıkları, çektikleri görüntüleri korkutma amaçlı paylaştıkları öğrenildi.

Şüphelilerin olayda kullandığı silahları ise metruk bir arazideki çöp yığınına gizledikleri tespit edildi.

Operasyon kapsamında 4 olaya karışan 5 suç örgütü üyesi, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / Cankut Taşdan
