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Ankara'da bir apartman dairesinde yangın çıktı, bir kişi hayatını kaybetti

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Ankara Çankaya ilçesinde meydana gelen yangın sonucunda Kemal Altuğ isimli vatandaş hayatını kaybetti. Yangının doğal gaz kaynaklı olup olmadığı konusunda Ankara Valiliği ve Başkentgaz arasında farklı açıklamalar yapıldı.

(ANKARA) - Ankara Çankaya ilçesinde bir apartman dairesinde meydana gelen yangın sonucunda, Kemal Altuğ isimli vatandaş hayatını kaybetti. Ankara Valiliği, "yangının doğal gaz kaynaklı olduğunu" açıklarken, Başkentgaz "doğal gaz kaynaklı olmadığını ileri sürdü.

Ankara Çankaya ilçesinde Aziziye Mahallesi Bürümcük Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana gelen patlama sonucunda yangın çıktı. Yangında, 37 yaşındaki Kemal Altuğ isimli vatandaş hayatını kaybetti.

İtfaiye ve polis ekiplerinin ardından Başkentgaz yetkilileri de olay yerine geldi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor. Başkentgaz'ın açıklamasına göre, patlamanın doğalgaz kaynaklı olmadığı kaydedildi.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "Çankaya ilçemizde bir apartman dairesinde meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu bir vatandaşımız vefat etmiş olup; ekiplerimizce konuyla ilgili çok yönlü ve detaylı inceleme ve araştırma titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

Başkentgaz'ın açıklaması ise şöyle:

"Bugün öğleden sonra Çankaya İlçesi, Aziziye Mahallesinde bulunan apartman dairesinde gerçekleşen patlama/yangın  olayının doğalgaz kaynaklı olmadığı acil ekiplerimiz tarafından tespit edilmiştir."

Kaynak: ANKA / Güncel

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