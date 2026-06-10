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Başkentte bıçaklı kavgada ölen 16 yaşındaki genç toprağa verildi

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Ankara Etimesgut'ta bir parkta lise öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki K.A'nın cenazesi, ikindi namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki bıçaklı kavgada hayatını kaybeden 16 yaşındaki genç toprağa verildi.

Etimesgut Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki bir parkta lise öğrencisi T.E. (17) tarafından bıçakla öldürülen K.A'nın (16) cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından teslim alındı.

Cenaze, Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde kılınan ikindi namazının ardından toprağa verildi.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu
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