Asım Eserinin 100. Yılı İçin Bilgi Şöleni Düzenlendi

Başkentte, Mehmet Akif Ersoy'un Türk gençliğinin bir simgesi olarak tasvir ettiği "Asım" eserinin yayımlanmasının 100. yılı ve 11 Ağustos'ta vefat eden Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Kurucusu ve Şeref Başkanı Mehmet Doğan'ın hatırasına "Asım 100 Yaşında Bilgi Şöleni" programı düzenlendi.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde (ASBÜ), İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteği, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) ve Genç Memur-Sen'in iş birliğiyle gerçekleştirilen programa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, üniversitenin rektörü ve TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Eğitim Bir Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Burada konuşan Yazgı, bugün İstiklal şairi Ersoy'un anmak ve onun ideallerini konuşmak için bir araya geldiklerini belirtti.

Mehmet Doğan'ı rahmetle anan ve onun Mehmet Akif Ersoy'un hatırlanması konusundaki çabalarıyla ön plana çıktığını anlatan Yazgı, Doğan'ın ömrünü gençlerin Ersoy'u doğru anlaması için harcadığını söyledi.

Bakanlık olarak Ersoy'u herkese anlatabilmek için her zaman çalışma içerisinde olduklarını bildiren Yazgı, "2021 yılını 'Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı' olarak kutladık ve o dönemde Mehmet Akif'i elimizden geldiğince anlatmaya çalıştık. Taceddin Dergahı'nın yenilenmesinden, Mısır apartmanının bir anı evine dönüştürme süreçlerinde Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü olduğum dönemde katkım olduğundan benim için de bir onur kaynağı oldu." dedi.

Yazgı, "Mehmet Akif'in milletimizin kavramlarını ulusal zihinlerde filizlendirecek mücadelesini yaşatmak hepimizin görevi. Akif'in Asım şiiri bu bağlamda bizlere önemli mesajlar vermekte. Asım yalnızca bir karakter değil aynı zamanda bir umut simgesidir. Bugün siz gençlerimizin Asım'ın değerlerini benimsemesi ve onu yaşatması, geliştirmesi gerekmekte." değerlendirmesinde bulundu.

"Asım şiiri, Çanakkale şehitlerine adanan dizeleriyle büyük yankı uyandırmış bir eserdir"

ASBÜ Rektörü ve TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Arıcan da programı Mehmet Akif Ersoy'un Asım karakteriyle simgeleştirdiği gençliğin ve bu gençliğin son temsilcilerinden olan Mehmet Doğan'ın hatırasına düzenlediklerini bildirdi.

Ersoy'un Asım neslini tekrar hatırlamak ve onun gençlik idealini aşılamanın herkesin büyük bir sorumluluğu olduğunu dile getiren Arıcan, "Akif'in hayalini kurduğu ve asım karakteri üzerinden şekillendirdiği ideal gençlik modeli bugün hala canlı ve güçlü bir biçimde yol göstericiliğini sürdürmektedir." dedi.

Asım şiirinin bilgili, ahlaklı ve erdemli bir nesli ön plana çıkardığını ifade eden Arıcan, şunları kaydetti:

"Bu gençlik modeli, ülkeyi ileriye taşıyacak her türlü zorluğa ve ümitsizliğe rağmen buna göğüs veren gençlerden oluşmaktadır. Akif'in bu eseri dilden dile dolaşan, en çok ezberlenen ve Çanakkale şehitlerine adanan dizeleriyle büyük yankı uyandırmış bir eserdir. İstiklal şairimiz, Kur'an şairimiz Mehmet Akif Ersoy, Asım şiiriyle bu gençlik modeli projesini en muazzam bir şekilde ortaya koymuştur. Bu gençler aklı ve fikri yerinden sorumluluk sahibi, bilgili, pozitif bilimlere vakıf aynı zamanda maneviyatı güçlü gençliktir. Akif'in gençliği ödev ve sorumluluk ahlakını içselleştirmiştir. Bu gençlik günümüzün insan projelerine karşı hala iyi insan idealini savunmaya devam etmektedir. Mehmet Akif bu şiiriyle ümit aşılamakta ve sürekli ümit var olmayı bize tavsiye etmektedir."

Eğitim Bir Sen Genel Sekreteri Yavuz ise konuşmasında Mehmet Doğan'ı rahmetle andı.

Mehmet Akif Ersoy'un anılmasının onun kavramları üzerine düşünülmesinin, azminin, mücadelesinin ve yılmamasının anlaması olduğunu belirten Yavuz, "Asım'ın nesli, bu ülkenin tam bağımsızlığına kavuşması için mücadelesini sürdürüyor. Hikaye bitmiş değildir. Asım, aslında kıyamete kadar sürecek bir sorumluluğun bir bilincin resmidir. Bu ruha, bu şuura sahip Asımlara selam olsun." dedi.

Programın düzenlenmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Ankara Valisi Vasip Şahin de tebrik mesajı gönderdi.

Konuşmaların ardından program, oturumlarla devam etti.