Haberler

Annesi, kızı ve eşini öldüren adam intihar etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da cezaevinden izinli çıkan Recep Cengiz, annesi Azize Cengiz ve ilk eşinden olan kızı 8 yaşındaki Azra Cengiz'in ardından aynı mahallede oturan boşanma aşamasındaki eşi Beyzanur Uçan Cengiz'i tabanca ile öldürüp intihar etti.

Ankara'da cezaevinden izinli çıkan Recep Cengiz, annesi ve kızını öldürdükten sonra boşanma aşamasındaki eşini de vurup intihar etti. Olay, Keçiören'de meydana geldi.

ANNESİ, KIZINI VE EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Olay, akşam saatlerinde Keçiören ilçesi Kuşcağız Mahallesi 384'üncü Sokak'ta meydana geldi. Cezaevinden izinli çıkan Recep Cengiz, annesi Azize Cengiz'in evine gitti. Burada bilinmeyen nedenle tartıştığı annesi ile yanında kalan ve ilk eşinden olan kızı Azra Cengiz'i tabanca ile vurdu. Recep Cengiz, daha sonra annesi ve kızının cansız bedenlerini 35 ASA 769 plakalı hafif ticari araca koyarak aynı mahallede oturan boşanma aşamasındaki eşi Beyzanur Uçan Cengiz'in evine gitti.

Annesi, kızı ve eşini öldüren adam intihar etti

OLAY YERİNDE İNTİHAR ETTİ

Recep Cengiz, iddiaya göre eşinin kapıyı açmayacağı endişesiyle kendisini kurye gibi göstererek başında kask ile zile bastı. Kapıyı açan eşini de tabancayla vuran Recep Cengiz, aynı silahla olay yerinde intihar etti.

İhbar üzerine iki ayrı adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ile olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından cenazeler Ankara Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı'ndan birkaç saat önce ABD'den telefon aldık

"O ülke vurulmadan birkaç saat önce ABD bize haber verdi"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e destek telefonu

MYK'ya ara verdi, Türkiye'nin konuştuğu belediye başkanını aradı
Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'ın Türkiye'yi utandıran görüntüleri yeniden gündemde

Herkesi utandıran görüntüleri yeniden gündem oldu
Avustralya polisinden namaz kılan Müslümanlara sert müdahale

Namaz kılanlara polis acımasızca müdahale etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar

İşte Özel'in CHP'den istifa eden Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar
İlk buluşma sonrası 159 bin mesaj atan kadın tutuklandı

Neredeyse 200 bine yakın! Yaptığıyla erkeği bıktıran kadın tutuklandı
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı

Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı
Şeyma Subaşı'nın kelle paça çorbasına verdiği isme bakın

İşi gücü bırakıp kelle paça çorbasına yeni isim buldu
İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar

İşte Özel'in CHP'den istifa eden Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar
Mesut Özarslan'ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı

Başkanın CHP'den istifasının ardından, tekme tokat kavga ettiler
Bakan Fidan'dan ABD-İran açıklaması: Ani bir savaş ihtimali yok

Bakan Fidan'dan İran çıkışı! Bölgeye nefes aldıracak açıklamayı yaptı