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Ankara'da 90 milyon TL'lik dolandırıcılıkta 12 şüpheli tutuklandı

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Ankara'da 90 milyon TL'lik dolandırıcılıkta 12 şüpheli tutuklandı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin nitelikli dolandırıcılık olaylarına yönelik operasyonunda, 3 ayrı olayda toplam 90 milyon TL'lik dolandırıcılık faaliyeti yürüttüğü belirlenen 12 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı.

ANKARA'da farklı yöntemlerle gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarına ilişkin yürütülen operasyonlarda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği'nce, nitelikli dolandırıcılık olaylarının aydınlatılması, şüphelilerin tespit edilerek yakalanması ve suçtan elde edilen haksız kazançların ortaya çıkarılmasına yönelik çalışma yürütüldü. 3 farklı olayda toplam 90 milyon TL'lik dolandırıcılık faaliyeti gerçekleştiren toplam 12 şüpheli, düzenlenen operasyonlarda yakalandı. Farklı yöntemlerle gerçekleştirilen dolandırıcılık vakalarına ilişkin adli makamlara sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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