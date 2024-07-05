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Ankara'da 223 Tarihi Eser Ele Geçirildi

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Ankara'da yapılan bir operasyonda Osmanlı üst sınıfı için özel yapılmış kaplumbağa kabuğu kaplı üç kapaklı saat, padişah fermanı, Mecidiye nişanları gibi 223 tarihi eser ele geçirildi. Eserlerin değer tespiti için Etnografya Müzesi Müdürlüğü tarafından çalışmalar yapılacak.

Ankara'da aralarında Osmanlı üst sınıfı için özel yapılmış kaplumbağa kabuğu kaplı üç kapaklı saat, padişah fermanı, Mecidiye nişanlarının bulunduğu 223 tarihi eser ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Çankaya'da bir ikamet ve iş yerinde arama yaptı.

Aramada, aralarında Sultan Abdülaziz tarafından gönderilen ferman, 8 Mecidiye nişanı, kaplumbağa kabuğu kaplı 3 kapaktan oluşan Edward Prior saat, 3 barut hazneli silah, 6 mücevher kabı, mühür, sikke ve süs eşyası olmak üzere 223 tarihi eser bulundu.

Olaya ilişkin bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğünde muhafaza altına alınan eserlerin, değer tespitinin Etnografya Müzesi Müdürlüğünce yapılacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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