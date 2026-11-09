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Ankara Çubuk'ta yalnız yaşayan 81 yaşındaki kadın, evinde ölü olarak bulundu

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Ankara Çubuk'ta yalnız yaşayan 81 yaşındaki kadın, evinde ölü olarak bulundu
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde yalnız yaşayan 81 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu. Komşularının 112'ye bildirmesiyle gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi; cenaze morga kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde yalnız yaşayan Fatma Benli (81), oturduğu evde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi Battalgazi sokakta meydana geldi. Apartmanın 1'inci katındaki dairede yalnız yaşayan Fatma Benli'den haber alamayan komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde Fatma Benli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Benli'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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