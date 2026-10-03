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Ankara Çankaya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde Doğukent Bulvarı'nda otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, motosiklet sürücüsünün öldüğünü belirledi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 FFN 668 plakalı otomobil, Doğukent Bulvarı'nda C.Ş. idaresindeki 06 EYR 618 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, motosiklet sürücüsü C.Ş'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA
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