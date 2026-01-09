ABB'den 'Müfettişler görevden alındı' iddiasına açıklama

ANKARA Büyükşehir Belediyesi (ABB), su sorununu tespit eden müfettişlerin görevden alındığı yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

ABB tarafından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Mansur Yavaş, su sorununu tespit eden müfettişleri görevden aldı' başlıklı haber; tamamen yalan, çarpıtılmış ve kamuoyunu bilinçli biçimde yanıltmaya yönelik bir içeriktir. Ankara'daki su yönetimiyle ilgili süreçlerde görev yapan müfettişler; hazırladıkları raporlar, Kesikköprü Ana İsale Hattı'na ilişkin tespitleriyle alakalı değil; tamamen haklarında ortaya çıkan ağır hukuki ve idari süreçler nedeniyle gerçekleşmiştir. Bir müfettiş, önce İçişleri Bakanlığı'nın Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile devlet memurluğundan çıkarılmış; akabinde hakkında resmi belgede sahtecilikten işlem tesis edilmiş, dolayısıyla bu gerekçelerle müfettişlik görevinden alınmıştır. Bir diğer müfettiş ise herhangi bir görevden alma işlemine maruz kalmamış, sağlık gerekçesini beyan ederek kendi isteğiyle emekli olmuştur. Teftiş sürecine gelecek olursak; haberde ima edildiği gibi bir ihale, ödeme ya da usulsüzlük soruşturması söz konusu değildir. İlgili süreç, vatandaşlardan gelen 'Suda koku var' şikayetleri üzerine başlatılmış teknik bir incelemedir. Bu inceleme, altyapının durumu ve su kalitesiyle ilgilidir; mali ya da ihale boyutlu bir soruşturma yoktur" denildi.