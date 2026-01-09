Haberler

ABB'den 'Müfettişler görevden alındı' iddiasına açıklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABB, su sorununu tespit eden müfettişlerin görevden alındığına dair iddiaların asılsız olduğunu belirtti ve gerçek nedenleri açıkladı. Müfettişlerin görevden alınmasının hukuki süreçler nedeniyle olduğunu vurguladı.

ANKARA Büyükşehir Belediyesi (ABB), su sorununu tespit eden müfettişlerin görevden alındığı yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

ABB tarafından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Mansur Yavaş, su sorununu tespit eden müfettişleri görevden aldı' başlıklı haber; tamamen yalan, çarpıtılmış ve kamuoyunu bilinçli biçimde yanıltmaya yönelik bir içeriktir. Ankara'daki su yönetimiyle ilgili süreçlerde görev yapan müfettişler; hazırladıkları raporlar, Kesikköprü Ana İsale Hattı'na ilişkin tespitleriyle alakalı değil; tamamen haklarında ortaya çıkan ağır hukuki ve idari süreçler nedeniyle gerçekleşmiştir. Bir müfettiş, önce İçişleri Bakanlığı'nın Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile devlet memurluğundan çıkarılmış; akabinde hakkında resmi belgede sahtecilikten işlem tesis edilmiş, dolayısıyla bu gerekçelerle müfettişlik görevinden alınmıştır. Bir diğer müfettiş ise herhangi bir görevden alma işlemine maruz kalmamış, sağlık gerekçesini beyan ederek kendi isteğiyle emekli olmuştur. Teftiş sürecine gelecek olursak; haberde ima edildiği gibi bir ihale, ödeme ya da usulsüzlük soruşturması söz konusu değildir. İlgili süreç, vatandaşlardan gelen 'Suda koku var' şikayetleri üzerine başlatılmış teknik bir incelemedir. Bu inceleme, altyapının durumu ve su kalitesiyle ilgilidir; mali ya da ihale boyutlu bir soruşturma yoktur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
YPG'ye 16.00'da büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı

Büyük operasyon geliyor! YPG'ye son uyarı yapıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üniversite öğrencisi kız 'Beni çarşıya bırak' dedi, motorcudan aldığı cevapla şoke oldu

Üniversiteli kız "Beni çarşıya bırak" dedi, aldığı cevapla şoke oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT'e Suriye talimatı

Güvenlik kaynakları açıkladı! Erdoğan'dan MİT'e Suriye talimatı
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Yeni dönem resmen başlıyor
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu

Evine baskın yapan polis kan donduran manzarayla karşılaştı
Üniversite öğrencisi kız 'Beni çarşıya bırak' dedi, motorcudan aldığı cevapla şoke oldu

Üniversiteli kız "Beni çarşıya bırak" dedi, aldığı cevapla şoke oldu
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var