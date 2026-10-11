Haberler

Ankara Barosu 69. Olağan Genel Kurulu'nda oy verme işlemi başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Barosu 69. Olağan Genel Kurulu'nda oy verme işlemi başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Barosu 69. Olağan Genel Kurulu'nda oy verme işlemi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde başladı; oy kullanma 17.00'de sona erecek. Başkanlık yarışında Elçin Özge Şimşek Çağlayan, Mehmet Zeki Kaplan, Funda Şahin ve Doğukan Kozan yer alıyor.

Ankara Barosu 69. Olağan Genel Kurulu'nda oy verme işlemi başladı.

Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde devam eden genel kurulda, saat 09.00'da başlayan oy verme işlemi 17.00'de sona erecek.

Oy kullanma işlemi için erken saatlerde kongre salonuna gelen avukatlar yoğunluk oluşturdu.

Başkan adayları salona girişlerinde oy kullanacak üyeleri karşıladı.

Ankara Barosu Başkanlığı için Demokratik Sol Avukatlar Grubu tarafından aday gösterilen Elçin Özge Şimşek Çağlayan, Demokrat Avukatlar Değişim Grubu tarafından Mehmet Zeki Kaplan, Avukat Hakları Grubu Ankara tarafından Funda Şahin ve Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu tarafından Doğukan Kozan yarışıyor.

Seçimlerde, baro başkanının yanı sıra 10 kişilik yönetim kurulu, 5 kişilik disiplin kurulu, 3 kişilik denetleme kurulu ve Türkiye Barolar Birliği delegeliği için 7 isim belirlenecek.

Kaynak: AA
Bu haber 126 sitede yayınlandı.
Tarihsiz istifa dilekçesi mahkemeden döndü! İmzalı olsa da işine iade edildi

Patronuna açtığı davayı dilekçedeki tek bir eksikle kazandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atilla Taş’ın kızının ölümünün ardından eski eş konuştu: Sonsuza kadar mahrem kalacak

Atilla Taş'ın eski damadı: Sonsuza kadar mahrem kalacak
Aldatılan kocadan ters köşe! Karısına hayatının şokunu yaşattı

Aldatılan kocadan akılalmaz plan! Karısına hayatının şokunu yaşattı
Dilber Ay’ın eşinden kızına yanıt: Yalanları yüzünden eşim evi terk etti

Dilber Ay’ın eşinden kızına yanıt: Yalanları yüzünden eşim evi terk etti
Cemil Tugay, AK Parti'ye geçişinin perde arkasını ilk kez anlattı! Dikkat çeken Erdoğan detayı

Cemil Tugay, AK Parti'ye geçişinin perde arkasını ilk kez anlattı
Esenyurt soruşturmasında rüşvet ifadeleri: Makam odasında 9 milyon TL verdim

Esenyurt'ta rüşvet ifadeleri: Makam odasında 9 milyon TL verdim
2 arkadaş denize açıldı sadece 1'i döndü! 6 yıldır haber alınamayan Ali Nail'in babası bakanlığa seslendi

6 yıllık sır çözülmeyi bekliyor! Acılı babadan yürek yakan sözler
Aliyev geri adım atmıyor! Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle

Geri adım atmıyor! Son hamlesi ülkedeki krizi daha da derinleştirecek