Bakan Soylu: "Biz burada 40'ncı yılımızı kutlarken Jandarmamız Diyarbakır'da 2 teröristi etkisiz hale getirdi" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığının 40'ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığının 40'ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. (3) İçişleri Bakanı Soylu: "Jandarmamız Diyarbakır'da PKK'nın Ape Musa gücü olarak bildiğimiz sözde güçten 2 teröristi, bir sığınakta göğüs göğüse çatışmayla etkisiz hale getirdi." AA / Emir Sultan Demirci - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bakan Soylu: 'Biz burada 40'ncı yılımızı kutlarken Jandarmamız Diyarbakır'da 2 teröristi etkisiz hale getirdi' - Haberler

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