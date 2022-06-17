Bakan Soylu: &quot;Biz burada 40'ncı yılımızı kutlarken Jandarmamız Diyarbakır'da 2 teröristi etkisiz hale getirdi&quot; - Haberler

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Bakan Soylu: "Biz burada 40'ncı yılımızı kutlarken Jandarmamız Diyarbakır'da 2 teröristi etkisiz hale getirdi"

AA - Emir Sultan Demirci - Güncel
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığının 40'ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığının 40'ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

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İçişleri Bakanı Soylu: "Jandarmamız Diyarbakır'da PKK'nın Ape Musa gücü olarak bildiğimiz sözde güçten 2 teröristi, bir sığınakta göğüs göğüse çatışmayla etkisiz hale getirdi."

AA / Emir Sultan Demirci - Güncel

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