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Ankara- 35 ilde siber suçlarla mücadele operasyonu: 275 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanlığı: Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 35 ilde düzenlenen operasyonlarda 275 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığı : Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 35 ilde düzenlenen operasyonlarda 275 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 75'i tutuklandı. 46'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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