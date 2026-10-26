Ankara- 35 ilde siber suçlarla mücadele operasyonu: 275 şüpheli yakalandı

Ankara- 35 ilde siber suçlarla mücadele operasyonu: 275 şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanlığı: Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 35 ilde düzenlenen operasyonlarda 275 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanlığı : Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 35 ilde düzenlenen operasyonlarda 275 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 75'i tutuklandı. 46'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı