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Mudanya'da Anız Yangını Ağaçlık Alana Sıçradı

Mudanya'da Anız Yangını Ağaçlık Alana Sıçradı
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde Çekrice Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek ağaçlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde arazide çıkan anız yangını, ağaçlık alana sıçradı. Ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

Çekrice Mahallesi sınırlarında saat 14.30 sıralarında anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki ağaçlık alana da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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