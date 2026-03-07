Haberler

Ani Çelik Arevyan'ın "Işığın Sesi" sergisi CerModern'de açıldı

Fotoğraf sanatçısı Ani Çelik Arevyan'ın CerModern'de açılan retrospektif sergisi, 1980'li yıllardan günümüze uzanan eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor. Sergi, 26 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

Fotoğraf sanatçısı Ani Çelik Arevyan'ın "Işığın Sesi" başlıklı retrospektif sergisi sanatseverlerle buluştu.

CerModern'de ziyarete açılan sergi, Arevyan'ın 1980'li yıllardan bugüne uzanan üretim pratiğini bir araya getiriyor.

Sergide, "Olduğu Gibi", "Bir Düşün İçinde", "Bu Dünyaya Ait İzler" ve "Between Life and Death" gibi dönemsel seriler yer alıyor.

Erkan Doğanay küratörlüğünde hazırlanan sergi, 26 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek. ?

Kaynak: AA / Şeyma Güven
