Angola'nın 'atom karıncaları' hayallerinin peşinde koşuyor - Haberler

Angola'nın 'atom karıncaları' hayallerinin peşinde koşuyor
DailyMotion.com - Güncel
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Angola'nın başkenti Luanda'da Formigas do Cazenga spor okulu Angola, Fransa ve eski bir NBA yıldızının basketbol okulu arasında kurulan işbirliğiyle gençlerin hayallerinin peşinden koşmalarını sağlıyor.
Angola'nın başkenti Luanda'da Formigas do Cazenga spor okulu Angola, Fransa ve eski bir NBA yıldızının basketbol okulu arasında kurulan işbirliğiyle gençlerin hayallerinin peşinden koşmalarını sağlıyor.
DailyMotion.com / Güncel