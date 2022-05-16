Angola'nın 'atom karıncaları' hayallerinin peşinde koşuyor - Haberler

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Angola'nın 'atom karıncaları' hayallerinin peşinde koşuyor

DailyMotion.com - Güncel
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Angola'nın başkenti Luanda'da Formigas do Cazenga spor okulu Angola, Fransa ve eski bir NBA yıldızının basketbol okulu arasında kurulan işbirliğiyle gençlerin hayallerinin peşinden koşmalarını sağlıyor.

Angola'nın başkenti Luanda'da Formigas do Cazenga spor okulu Angola, Fransa ve eski bir NBA yıldızının basketbol okulu arasında kurulan işbirliğiyle gençlerin hayallerinin peşinden koşmalarını sağlıyor.

DailyMotion.com / Güncel

basketbol, Fransa, Luanda, Angola, Güncel, Haberler

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