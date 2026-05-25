Haberler

Angola'da maden kazasında 13'ü aynı aileden 28 kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Angola'nın kuzeyindeki Nambuangongo kasabasında yasa dışı bir altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında 13'ü aynı aileden olmak üzere 28 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralı kurtarıldı.

Angola'nın kuzeyinde yasa dışı bir altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında ilk belirlemelere göre 13'ü aynı aileden 28 kişi hayatını kaybetti.

Polis Sözcüsü Gaspar Luis Inacio, yaptığı açıklamada, Bengo eyaletine bağlı Nambuangongo kasabasındaki terk edilmiş bir madende göçük meydana geldiğini bildirdi.

Inacio, kazada göçük altında kalan madencilerden 28'inin cansız bedenine ulaşıldığını, bu kişilerden 13'ünün aynı aileye mensup olduğunu belirtti.

Madenden yaralı halde çıkarılan 3 kişinin hastanede tedavi altına alındığını aktaran Inacio, bu kişilerin sağlık durumunun stabil olduğunu ifade etti.

Inacio, madende oldukları tespit edilen 2 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden açıldı

Bilgi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden açıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnanılmaz! 2. Lig ekibi Torreense, Sporting'i yenerek kupayı aldı ve Avrupa Ligi'ne gitti

2. Lig ekibi, dünya devini yenip kupayı aldı ve Avrupa Ligi'ne gitti
Özgür Özel'in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma

TBMM'ye yaptığı yürüyüşle ilgili harekete geçildi
Okan Buruk Acun Ilıcalı'yı tebrik etti, Galatasaray taraftarı çıldırdı

Galatasaraylıları çıldırttı
Söz kesildi! Beşiktaş'ın transferdeki ilk sürprizi David Alaba

Söz kesildi! Süper Lig devinin ilk sürpriz transferi Real Madrid'den
Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e ziyaret: 45 gün içinde olağanüstü kurultay toplanmalı

Önce Özgür Özel ile görüştü, sonra çağrı yaptı
Aziz Yıldırım'ın hedefindeki 5 yıldız ortaya çıktı

Transferini istediği 5 isim ortaya çıktı! Süper Lig'i kasıp kavururlar
Özgür Özel'den, sözlü saldırıya uğrayan kadın gazeteciye: Kusura bakma, çok üzüldüm

Gazeteciler arasında bir ismi görünce hemen yanına gitti