Anayasa Mahkemesinden Anıtkabir'e 64. kuruluş yıl dönümü ziyareti

Anayasa Mahkemesinin 64. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, Yüksek Mahkeme Başkanı Kadir Özkaya ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Aslanlı Yol'dan yürüyen heyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Özkaya'nın mozoleye çelenk koyması ve saygı duruşunun ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Özkaya, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Anayasa Mahkememizin 64. kuruluş yıl dönümünün derin anlam ve sorumluluğunun idrakiyle huzurunuzda bulunuyoruz. Milletimizin ortak iradesiyle kurulan ve sizin de 'en büyük eserim' diyerek bizlere emanet ettiğiniz Türkiye Cumhuriyeti, hukukun üstünlüğü ve demokratik hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Bu köklü miras, bizlere yalnızca geçmişe değil geleceğe karşı da büyük bir sorumluluğumuzun bulunduğunu hatırlatmaktadır. Anayasal bir organ olarak, demokratik hukuk devleti ilkeleri üzerinde gelişen geçmişimizden aldığımız güçle temel hak ve özgürlüklerin korunması, anayasal düzenin güvence altına alınması ve adaletin tesisine katkı sağlama görevimizi sarsılmaz bir inançla sürdürmekteyiz. Yüksek hatıranız önünde, bize emanet ettiğiniz Cumhuriyet'i daha da güçlendirme azim ve kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyor, zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı, vatan, millet ve bayrak uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle yad ediyoruz. Ruhunuz şad olsun."