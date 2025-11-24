Haberler

Anamur Kaymakamı'ndan 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

Güncelleme:
Anamur Kaymakamı Kemal Duru, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında öğretmenlerin geleceği şekillendiren önemli birer mimar olduğunu vurguladı. Tüm öğretmenlere teşekkür eden Duru, Başöğretmen Atatürk ile vefat eden öğretmenleri rahmetle yad etti.

Anamur Kaymakamı Kemal Duru, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Duru, mesajında, öğretmenlerin geleceği mimarları olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin, ilçenin eğitim seviyesini yükseltme yönündeki gayretlerinin gurur verici olduğunu kaydeden Duru, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı sevgiyle ve özveriyle yetiştiren tüm öğretmenlerimize en içten şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Duru, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ebediyete irtihal eden tüm öğretmenleri rahmetle andı, görevine devam eden öğretmenlere de sağlık, huzur ve başarı diledi.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
