Anamur Kaymakamı Kemal Duru, İlçe Müftüsü Mehmet Fidan'ı ziyaret etti.

Duru, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla yaptığı ziyarette, din görevlilerine gayretlerinden dolayı teşekkür etti.

İlçe Müftüsü Fidan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kaymakam Duru'ya teşekkür etti.