Anamur Kaymakamı Kemal Duru, İlçe Müftüsü Mehmet Fidan'ı Ziyaret Etti

Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Anamur Kaymakamı Kemal Duru, İlçe Müftüsü Mehmet Fidan'ı ziyaret ederek din görevlilerine teşekkür etti.

Anamur Kaymakamı Kemal Duru, İlçe Müftüsü Mehmet Fidan'ı ziyaret etti.

Duru, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla yaptığı ziyarette, din görevlilerine gayretlerinden dolayı teşekkür etti.

İlçe Müftüsü Fidan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kaymakam Duru'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
