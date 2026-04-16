Anamur Kaymakamı Duru, din görevlileriyle buluştu

Anamur Kaymakamı Kemal Duru, ilçede görev yapan din görevlileriyle bir araya geldi.

Otogar Camisi'nde düzenlenen Din Görevlileri Aylık Mutat Toplantısına katılan Duru, burada din görevlileriyle görüştü.

Duru, din görevlilerinin yalnızca ibadet hizmetleriyle sınırlı olmadığını, toplumun manevi yapısının güçlendirilmesinde önemli bir rol üstlendiklerini kaydetti.

Anamur Müftüsü Mehmet Fidan ise vatandaşın her an yanında olduklarını ifade etti.

Toplantıda kurumlar arası koordinasyon ve saha çalışmaları görüşüldü.