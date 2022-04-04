ANAMUR'DA 'SIFIR ATIK PROJESİ' - Haberler

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ANAMUR'DA 'SIFIR ATIK PROJESİ'

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MERSİN'in Anamur ilçesinde 'Sıfır Atık Proje' değerlendirme toplantısı yapıldı.

MERSİN'in Anamur ilçesinde 'Sıfır Atık Proje' değerlendirme toplantısı yapıldı.

Anamur Kaymakamlığı'nda yapılan toplantıya, Kaymakam Bilal Bozdemir, Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Çevre Denetim ve Yönetim Sorumlusu Bahadır Oğuz, müdürlük personelleri ve kurum amirlerinin katıldı. Bahadır Oğuz tarafından sunum yapıldı.Sıfır Atık Projesi'nin hem madden hem manen, ayrıca çevre ve sağlık açısından çok önemli olduğunu kaydeden Bahadır, ülkemizin kaynaklarının daha planlı kullanılmasına katkısı olacağını israftan kaçınılarak geri dönüşüm sağlayacağını kaydetti. (DHA)

ANAMUR'DA 'SIFIR ATIK PROJESİ'

ANAMUR'DA 'SIFIR ATIK PROJESİ'

ANAMUR'DA 'SIFIR ATIK PROJESİ'

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İklim Değişikliği, Bilal Bozdemir, Güncel, Haberler

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