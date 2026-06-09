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Anamur Orman İşletme Müdürü Yıldırım'dan İlçe Müftüsü Fidan'a ziyaret

Anamur Orman İşletme Müdürü Yıldırım'dan İlçe Müftüsü Fidan'a ziyaret
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Anamur Orman İşletme Müdürü Selahattin Yıldırım, İlçe Müftüsü Mehmet Fidan'ı ziyaret ederek çevre bilinci, ağaçlandırma ve orman yangınlarıyla mücadele konularında işbirliğini görüştü.

Anamur Orman İşletme Müdürü Selahattin Yıldırım, İlçe Müftüsü Mehmet Fidan'ı ziyaret etti.

Yıldırım ile Fidan, kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi, çevre bilincinin artırılması, ağaçlandırma faaliyetleri ve orman yangınlarına karşı alınabilecek tedbirler konusunda görüştü.

İlçe Müftüsü Fidan, ziyaretlerinden dolayı Orman İşletme Müdürü Yıldırım'a teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA / İbrahim Polat
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