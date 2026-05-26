Mersin'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Mersin’in Anamur ilçesinde motosikletin kaldırıma çıkıp devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü Serdar Gökmenoğlu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Serdar Gökmenoğlu idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Sultan Alaaddin Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda kaldırıma çıkıp devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Gökmenoğlu, kaldırıldığı Anamur Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA / İbrahim Polat