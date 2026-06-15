Anahtar Parti Sözcüsü Fuat Geçen, Genel Başkan Vekilliği Görevine Atandı
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Parti Sözcüsü Fuat Geçen'i Genel Başkan Vekili olarak atadı.
(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Parti Sözcüsü Fuat Geçen'i Genel Başkan Vekilliği görevine atadı.
Partiden yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Yavuz Ağıralioğlu, Parti Sözcümüz Fuat Geçen'i Genel Başkan Vekilliği görevine atamıştır. Partimize hayırlı olsun dileklerimizle; Sayın Geçen'e yeni görevinde başarılar dileriz." denildi.
Kaynak: ANKA