Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi Sınav Sonuçları Açıklandı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi Sınav Sonuçları Açıklandı
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Anadolu Üniversitesi, 2024-2025 Bahar Dönemi Açıköğretim Sistemi sınav sonuçlarını duyurdu. Öğrenciler sonuçlara üniversitenin resmi internet adresinden ulaşabilecek.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nin 24-25 Mayıs'ta yapılan bahar dönem sonu sınavı sonuçları açıklandı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, 4 oturumda gerçekleştirilen 2024-2025 Bahar Dönemi Açıköğretim Sistemi programlarının dönem sonu sınavı sonuçları ilan edildi.

Öğrenciler sınav sonuçlarına "aof.anadolu.edu.tr" internet adresinden erişebilecek.

Açıköğretim Sistemi yaz okulu sınavı ise 16 Ağustos'ta yapılacak.

Kaynak: AA / Deniz Açık - Güncel
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