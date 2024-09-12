Anadolu Otoyolu'nda tır devrildi, ulaşım aksadı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde meydana gelen tır kazası nedeniyle ulaşım bir süre aksadı. İstanbul istikametinde seyreden çimento yüklü tırın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazada hafif yaralanan sürücü ayakta tedavi edildi.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde devrilen tır, ulaşımda aksamaya neden oldu.
Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden M.C. idaresindeki 51 ADJ 120 plakalı çimento yüklü tır, Beyköy mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan tır sürücüsü, ayakta tedavi edildi.
Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre aksadı.