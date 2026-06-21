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Anadolu Otoyolu'nda tavuk eti yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

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Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tavuk eti yüklü bir tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle otoyolda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tavuk eti yüklü tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden O.K. idaresindeki 06 DFZ 275 dorse plakalı tırın Dağkent mevkisinde motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle otoyolda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz
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