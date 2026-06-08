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Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünde üstyapı çalışması nedeniyle şerit daraltılacak

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Anadolu Otoyolu'nun İzmit Doğu ile Sapanca kavşakları arasında, içme suyu hattı çalışması sonrası bozulan üstyapının onarımı nedeniyle İstanbul istikametinde şerit daraltması yapılacak. Çalışmalar yarın saat 08.00'de başlayıp 10 Haziran 17.00'de sona erecek.

Anadolu Otoyolu'nun İzmit Doğu ile Sapanca kavşakları arasındaki kesimde gerçekleştirilecek üstyapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde şerit daraltması yapılacak.

Valiliğin açıklamasına göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, Kartepe ilçesi Acısu Mahallesi'nde, İzmit Doğu Kavşağı ile Sakarya il sınırı arasında otoyolun altından yatay sonda yöntemiyle içme suyu hattı imalatı yapıldı.

İçme suyu hattı çalışması sonrası bozulan üstyapı sebebiyle otoyolun İzmit Doğu ile Sapanca kavşakları arasındaki kesimindeki onarım çalışmaları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülecek.

Bu nedenle çalışmalar süresince İstanbul yönünde şerit daraltması yapılarak trafik akışı kontrollü sağlanacak.

Faaliyet yarın saat 08.00'de başlayacak, 10 Haziran saat 17.00'de bitirilecek.

Çalışmalar esnasında gerekli tüm emniyet tedbirleri alınacak, gerekli trafik işaretlemesi yapılacak.

Sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekiyor.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız
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