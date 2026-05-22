Haberler

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ulaşım bir süre aksadı.

Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu Sinirci köyü mevkisinde, C.E. idaresindeki B 34 GNT plakalı otomobil, M.G. yönetimindeki 41 AYZ 936 plakalı kamyonet ile Z.Ş'nin kullandığı 61 AIY 675 plakalı otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Ömer Ürer
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti

Kılıçdaroğlu resmen genel başkan! İşte bir sonraki hamlesi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mutfağında kettle kullananlar dikkat! Uzmanlar açık açık uyardı

Mutfağında kettle kullananları bekleyen tehlike

Elazığ'da tır şoförü aracının içinde ölü bulundu

Camı kırarak kapıyı açan ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Hakan Safi'nin de yönetim listesi belli oldu

Yönetim listesi belli oldu!

Bilgi Üniversitesi'nin kapısına kilit vuruldu! Öğrenciler ayaklandı

Kapatılan üniversitenin kapısına kilit vuruldu! Öğrenciler ayaklandı
Kılıçdaroğlu, 2 milyon takipçisini kaybetti

Kılıçdaroğlu'nun milyonluk kaybı

Sergen Yalçın gecelere hızlı döndü: Arka koltuktaki kadına dikkat

Dün gece ortalık karıştı! Arka koltuğa dikkat
Ekrem İmamoğlu'nun acı günü! Cezaevinde ölüm haberini aldı

İmamoğlu'nun acı günü! Ölüm haberini cezaevinde aldı