Anadolu'nun yalın dili: Mıgırdiç Margosyan

Ermeni yerel edebiyatının önemli temsilcilerinden Mıgırdiç Margosyan'ı sevenleri Kumkapı Meryem Ana Kilisesi'nden yolculadı.

Margosyan Diyarbakır'da doğdu ve 15 yaşına kadar Diyarbakır'da yaşadı. Ermenicenin yanı sıra Türkçe de yazdı.

Türkçe eserleri bir anlamda Anadolu halkı Ermenilerle ilgili yargı ve önyargılara karşı bir yanıttı. Bu toprakların kaybettiği değerleri hissettirirdi.

Eserlerini farklı kılan, yereldeki gündelik hayatın ayrıntılarını; Ermenisi, Süryanisi, Keldanisi, Yahudisi, Yezidisi, Kürdü ve Türküyle onların dilinden aktarmasıydı.

DailyMotion.com / Güncel