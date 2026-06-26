Anadolu Meydanı Ankaray istasyonu yarın 13.00'ten itibaren kapatılacak
Ankara Valiliği kararıyla, 27 Haziran 2026'da saat 13.00'ten itibaren Anadolu Meydanı Ankaray istasyonu, düzenlenecek etkinlik nedeniyle vatandaşların iniş ve binişlerine kapatılacak.
Anadolu Meydanı Ankaray istasyonu düzenlenecek etkinlik nedeniyle yarın saat 13.00'ten itibaren vatandaşların iniş ve binişlerine kapatılacak.
EGO Genel Müdürlüğünden yapıla açıklamada, "Ankara Valiliği kararı doğrultusunda, 27.06.2026 tarihinde saat 13.00'ten itibaren Anadolu Meydanı Ankaray istasyonu vatandaşlarımızın iniş ve binişlerine kapatılacaktır." denildi.
Kaynak: AA / Duygu Yener