Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonundan Vali Kızılkaya'ya ziyaret

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Güngör, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'yı ziyaret etti.

Valiliğin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Vali Kızılkaya, Güngör ile beraberindeki Siirt Şehit ve Gazi Aileleri Dernekler Federasyonu Başkanı Baki Olğaç ve heyetti makamında kabul etti.

Ziyarette, şehit ve gazi ailelerine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kızılkaya, görüşmede, devletin daima şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Güngör ve Olğaç da misafirperverliğinden dolayı Vali Kızılkaya'ya teşekkür etti.

Güngör ve beraberindekiler daha sonra İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen'i de ziyaret etti.