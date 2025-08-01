Anadolu'da Demirin 3.500 Yıllık Serüveni: 'Hapalki: Demir' Sergisi Açıldı

Anadolu'da demirin yaklaşık 3 bin 500 yıllık serüvenini konu alan "Hapalki: Demir" sergisi, Hititlerin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Çorum'un Boğazkale ilçesinde ziyarete açıldı.

Boğazköy Müzesi Müdürü Resul İbiş ve müze ekibinin uzun soluklu çalışmasıyla belirlenen, geçmişi yaklaşık 3 bin 500 yıl öncesine dayanan 83 demir eser, ziyarete sunuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan "Cumhuriyetimizin 102. Yılında 102 Süreli Sergi: Anadolu'nun Kültürel Mirasına Yolculuk Projesi" kapsamında Boğazköy Müzesi'ndeki sergi için açılış töreni düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, törende yaptığı konuşmada, serginin, demirin tarih sahnesindeki yaklaşık 3 bin 500 yıllık serüvenini gözler önüne serdiğini söyledi.

Sergide Hattuşa'da bulunan, Boğazköy ve Alacahöyük müzelerinde yer alan 83 arkeolojik demir eserin, ziyaretçilerin ilgisine sunulduğunu dile getiren Bektaş, "Bu 83 eserden 81'i ilk defa izleyicisiyle buluşmaktadır. Sergimiz, demirin cevher halinden ürüne dönüş yolculuğunu anlatmaktadır. Bu yolculukta demir savunma için silaha, gelişme için alete, sosyal yaşam için süs eşyasına dönüşmüştür. 'Hapalki: Demir Sergisi' bilgilendirici panoları, görselleri ile demirin nasıl oluştuğunu, önemini, tarihi yolculuğunu, Hatti ve Hitit gibi yazılı metinlerde nasıl yer aldığını bizlere sunmaktadır." dedi.

Bektaş, serginin 31 Ekim'e kadar gezilebileceğini kaydetti.

Törende konuşmaların ardından İbiş ile Hattuşa Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Andreas Schachner, demirin Anadolu topraklarına gelişi, önemi ve medeniyetlerin gelişmelerine etkileri konularında sunum yaptı.

Daha sonra Bektaş, İbiş ve Schachner'in yanı sıra Sungurlu Kaymakamı ve Boğazkale Kaymakam Vekili Mutlu Köksal, Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel, Alacahöyük Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Tayfun Yıldırım ile davetliler sergiyi gezerek vitrinlerdeki demir eserleri inceledi.