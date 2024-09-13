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Anadolu Adalet Sarayı'nda 'kasten öldürme' davasında sanığa 25 yıl hapis cezası

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Anadolu Adalet Sarayı'nda 'kasten öldürme' suçundan yargılanan Serkan Sülüktekin 25 yıl hapisle cezalandırıldı. Duruşma sonrası sanığın akrabaları duruşma salonunun önünde zılgıt çeken müşteki yakınlarına saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Anadolu Adalet Sarayı'nda 'kasten öldürme' suçundan yargılanan Serkan Sülüktekin 25 yıl hapisle cezalandırıldı. Duruşma sonrası sanığın akrabaları duruşma salonunun önünde zılgıt çeken müşteki yakınlarına saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ataşehir'de 27 Nisan 2023 tarihinde Helin Sülüktekin (31), eşi Serkan Sülüktekin (33) ile tartışma yaşadı. Helin Sülüktekin, akrabaları Mehmet ve Şerife Kalkan'ı çağırdı. Mehmet ve Şerife Kalkan, çocukları Gernas ve Ç. Kalkan ile olay yerine gitti. Serkan Sülüktekin ve Mehmet Kalkan tartıştığı esnada oğlu Ç. Kalkan'nın babasını geri çekmesiyle Serkan Sülüktekin'nin elindeki bıçak Gernas Kalkan'a (28) saplandı. Gernas Kalkan kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

ZILGIT ÇEKTİ KAVGASI

Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen karar duruşmasında 'Kasten Öldürme' suçuyla yargılanan sanık Serkan Sülüktekin 25 yıl hapisle cezalandırıldı. İddiaya göre, duruşma sonrası mahkeme önünde maktülün yakınları ve sanık yakınları arsında arbede yaşandı. Polis ve güvenlik ekipleri olaya müdahalede bulunarak tarafları ayırdı. Tarafların birbirine saldırdığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Anadolu Adalet Sarayı Cep Telefonu Güncel

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