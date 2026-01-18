Haberler

Hollanda'nın Başkenti Amsterdam'da Ulusal Lale Günü Havai Fişek Gösterisiyle Kutlandı

Güncelleme:
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, 200.000'den fazla lalenin sergilendiği büyük bir bahçede havai fişek gösterisi ile Ulusal Lale Günü kutlandı.

AMSTERDAM, 18 Ocak (Xinhua) -- Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Müze Meydanı'nda 200.000'den fazla lale bulunan büyük bir bahçede havai fişek gösterisi düzenlendi, 17 Ocak 2026.

Hollandalılar, geleneksel olarak yılın üçüncü cumartesi günü düzenlenen Ulusal Lale Günü'nü coşkuyla kutladı. (Fotoğraf: Sylvia Lederer/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Haberler.com
500

