Amerikan bombardıman uçaklarının Türk hava sahasını kullandığı iddiaları yalanlandı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "İran'ın nükleer tesislerine saldırı gerçekleştiren Amerikan bombardıman uçaklarının Türk hava sahasını kullandığı" iddialarını yalanladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), " İran'ın nükleer tesislerine saldırı gerçekleştiren Amerikan bombardıman uçaklarının Türk hava sahasını kullandığı" iddialarını yalanladı.

DMM'den yapılan açıklamada, İsrail'in İran'a başlattığı saldırılarda Türk hava sahası hiçbir şekilde ihlal edilmediği gibi, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarında da Türk hava sahasının kesinlikle kullanılmadığı belirtildi.

Amerika'dan kalkıp, Cebelitarık Boğazı tarafından giriş yapıp, Akdeniz'in güneyinden İsrail'e ulaşan bombardıman uçaklarının, Irak üzerinden giriş yaparak İran'ı vurduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu bombardıman uçakları, yaptıkları taarruz sonrası aynı güzergahı tersinden takip etmiş, dönüşte Akdeniz üzerinde de (Girit'in güneyinde) yakıt ikmali yaparak Amerika'ya dönmüştür. Türkiye Cumhuriyeti, Orta Doğu barış ve istikrarını ısrarla savunmaya devam etmekte, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu amaçla diplomasiyi ayakta tutmak için alınan inisiyatiflere öncülük etmektedir. Bunun aksi yönünde dile getirilen her türlü iddia dezenformasyon ürünüdür."

Kaynak: AA / Betül Bilsel - Güncel
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