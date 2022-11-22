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Ameliyat olan Cübbeli Ahmet Hoca'nın ilk sözleri: Benimle beraber bu hastalığa yakalananların bazıları kör oldu

Güncel Haberler

Şeker hastalığı gözüne vuran Cübbeli Ahmet Hoca, girdiği katarakt ameliyatı sonrası hasta önlüğü ile bir video çekerek sevenlerine son durumu hakkında bilgi verdi. Cübbeli, "40 senelik şeker hastalığı... Benimle beraber şeker hastası olanların kimisinin bacakları kesildi, kimisi kör oldu" dedi.

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 40 yıldır müzdarip olduğu şeker hastalığı, gözüne vurunca ameliyat masasına yattı. Sol gözünden katarakt ameliyatı olan Cübbeli ameliyattan çıkınca hasta önlüğü ile bir video çekerek Twitter hesabından yayınladı.

SEVENLERİNE SON DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Başarılı geçen operasyon sonrası sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapan Cübbeli Ahmet, öğrencilerine çarşamba günü derse girebilecek durumda olabileceğini söyledi.

"40 SENELİK ŞEKER HASTALIĞI"

Cübbeli Ahmet Hoca ameliyat sonrası çektiği videoda 40 yıldır şeker hastası olduğunu belirterek "40 senelik şeker hastalığı... Benimle beraber şeker hastası olanların kimisinin bacakları kesildi, kimisi kör oldu" dedi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

Cübbeli Ahmet Hoca Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Nazlı Muhip:

Sen zaten kördün?

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