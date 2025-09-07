Ambulansı Takip Eden Baba ve Oğlu Tutuklandı

Haberler

Eskişehir'de ambulansı takip ederek içindeki sağlık çalışanlarını tehdit eden baba ve oğlu gözaltına alındı ve tutuklandı.

ESKİŞEHİR'de yol verdikleri ambulansı takip ederek, içindeki 3 sağlık çalışanını tehdit ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan baba ve oğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi'nde, gece yarısı Eskişehir Ambulans Servisi Başhekimliği'ne ait bir ambulansın şoförü, önünde ilerleyen otomobilin sürücüsünden yol vermesini istedi. Otomobildeki Yusuf Furkan K. ile babası Tarık K., ambulansın geçişinin ardından peşine takılarak Yenikent Mahallesi'ndeki başhekimliğe kadar takip etti. Ardından ambulansta bulunan biri erkek 3 sağlık çalışanına saldırdı. Ambulans personeli, kendisini araca kilitleyip yardım istedi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri baba ve oğlunu yakalayıp gözaltına aldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Yusuf Furkan K. ile babası Tarık K., 'sağlık çalışanlarını tehdit ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
